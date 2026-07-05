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La "maldición del gato" y el "vikingo" Haaland se tomaron los memes del Noruega vs. Brasil

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La "maldición del gato" y el "vikingo" Haaland se tomaron los memes del Noruega vs. Brasil. El cuadro europeo ganó 2-1 y avanzó a cuartos de final del Mundial.

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