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La alegría de Haaland y Noruega contrastó con la triste eliminación de Neymar y Brasil

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Noruega sacudió los pronósticos del Mundial 2026 tras eliminar a Brasil con un sólido 1-2 en Nueva Jersey, instalándose por primera vez en su historia en la ronda de los ocho mejores. Un doblete del encendido Erling Haaland contrastó con la desolación de un Neymar que descontó sobre el final de penal en el MetLife Stadium.

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