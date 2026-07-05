México tendrá que seguir lamentándose por no pasar de octavos en la Copa del Mundo. Pese a ser anfitrión en la cita de 2026, cayó por un ajustado 2-3 en el Estadio Azteca ante Inglaterra, recibiendo así su tercera caída histórica ene este recinto y quedando fuera de la cita planetaria.

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