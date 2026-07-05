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Funeral de Fernando Kliche: Las conmovedoras imágenes del último adiós al eterno galán

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Familiares, amigos y rostros del mundo de la actuación se reunieron este domingo en la Parroquia Jesús Nazareno, de Providencia, para dar el último adiós al eterno galán de las teleseries, Fernando Kliche, fallecido a los 71 años. Tras el responso en la parroquia, los restos del intérprete reconocido por "La Intrusa" y "Marrón Glacé" emprendieron rumbo hasta el Parque del Recuerdo, en Huechuraba, recibiendo un sentido homenaje en la Pérgola de las Flores de Santiago con una lluvia de pétalos.

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