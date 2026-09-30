San Marcos deberá comparecer ante el Tribunal por nueva ofensiva de la ANFP

El Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP citó a San Marcos de Arica para comparecer el próximo martes 13 de octubre, a raíz de la nueva denuncia presentada en su contra por el Directorio del organismo rector del fútbol chileno.

La presentación corresponde a la denuncia conocida durante la jornada del martes, en la que la ANFP pidió la desafiliación de San Marcos y acusó al club de entregar antecedentes financieros que no coincidirían con sus estados auditados.

Según la acusación, el cuadro nortino declaró capital de funcionamiento positivo en septiembre de 2024 y en marzo, junio y septiembre de 2025, pese a que sus estados financieros reflejaban patrimonios negativos. El Tribunal fijó ahora una audiencia específica para escuchar al club y analizar los antecedentes aportados por el Directorio de la ANFP.

En la misma resolución, el organismo disciplinario dejó como postergada la denuncia contra Deportes Puerto Montt presentada por Rangers, Deportes Santa Cruz y Curicó Unido. El cuadro "salmonero" había sido citado por presuntas irregularidades relacionadas con información tributaria, pero el análisis de aquella presentación quedó aplazado.