La emotiva despedida de Lionel Messi de la selección argentina
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La leyenda trasandina Lionel Messi le dio un emotivo adiós a la selección argentina, disputando su último partido como albiceleste a estadio lleno en el Monumental de Buenos Aires y con un gol de penal en el 3-0 de su equipo ante Benín.
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