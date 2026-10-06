Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago9.5°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La emotiva despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La leyenda trasandina Lionel Messi le dio un emotivo adiós a la selección argentina, disputando su último partido como albiceleste a estadio lleno en el Monumental de Buenos Aires y con un gol de penal en el 3-0 de su equipo ante Benín.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados