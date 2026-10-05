La última de Leo: La formación de Argentina para el partido de despedida de Messi
Publicado:
Fotos Destacadas
Corpóreos se tomaron Las Condes en evento por la inclusión
Por el paso a semis: La oncena de Colo Colo para la revancha con Puerto Montt en Copa Chile
Remodelan la fachada del Mercado Central: intervendrán 2.600 metros cuadrados
Fotos Recientes
La oncena de México para enfrentar a La Roja en Estados Unidos
La última de Leo: La formación de Argentina para el partido de despedida de Messi
Corpóreos se tomaron Las Condes en evento por la inclusión
Esta es la formación de Argentina, la última con Lionel Messi, para el amistoso contra Benín, programado para este martes a las 20:00 horas en el Monumental de Buenos Aires, que será el partido despedida del capitán trasandino.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados