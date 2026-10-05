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La última de Leo: La formación de Argentina para el partido de despedida de Messi

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Esta es la formación de Argentina, la última con Lionel Messi, para el amistoso contra Benín, programado para este martes a las 20:00 horas en el Monumental de Buenos Aires, que será el partido despedida del capitán trasandino.

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