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Después de la caída de la selección chilena frente a Estados Unidos por 4-2 en el Energizer Park, el equipo adiestrado por Nicolás Córdova retomó la jornada de entrenamientos con vistas a sue duelo con México, el cual se disputará este próximo 6 de octubre en California.
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