La selección chilena de Nicolás Córdova sigue sin sonreír en Norteamérica. Esta vez un 4-2 de Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis le propinó su segunda caída al hilo tras venir de un 1-0 ante Canadá en Toronto. Ahora, el combinado nacional buscará cerrar con honores ante México en California el próximo martes 6 de octubre.

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