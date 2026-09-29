Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.1°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La Roja cedió ante la presión y recibió cuatro goles de Estados Unidos en St. Louis

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La selección chilena de Nicolás Córdova sigue sin sonreír en Norteamérica. Esta vez un 4-2 de Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis le propinó su segunda caída al hilo tras venir de un 1-0 ante Canadá en Toronto. Ahora, el combinado nacional buscará cerrar con honores ante México en California el próximo martes 6 de octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados