El delantero Lautaro Pastrán anotó de forma agónica el gol con el que Colo Colo se impuso 1-0 ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue por la ida de los cuartos de final en la Copa Chile.

La revancha se jugará el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

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