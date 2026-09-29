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Copa Chile: Pastrán desató el festejo de Colo Colo ante Puerto Montt en el Chinquihue

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El delantero Lautaro Pastrán anotó de forma agónica el gol con el que Colo Colo se impuso 1-0 ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue por la ida de los cuartos de final en la Copa Chile.

La revancha se jugará el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

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