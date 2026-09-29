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Los memes apuntaron a Nico Córdova y sus métricas tras la caída de La Roja ante Estados Unidos

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La Roja perdió por 4-2 ante Estados Unidos en su segundo amistoso de la fecha FIFA y en redes sociales los usuarios reaccionaron con memes contra Nicolás Córdova, el DT de la selección chilena.

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