Los memes apuntaron a Nico Córdova y sus métricas tras la caída de La Roja ante Estados Unidos
Publicado:
Fotos Destacadas
Los memes apuntaron a Nico Córdova y sus métricas tras la caída de La Roja ante Estados Unidos
Copa Chile: Pastrán desató el festejo de Colo Colo ante Puerto Montt en el Chinquihue
Concurso de perros gordos causa furor en redes sociales
Fotos Recientes
Los memes apuntaron a Nico Córdova y sus métricas tras la caída de La Roja ante Estados Unidos
La Roja cedió ante la presión y recibió cuatro goles de Estados Unidos en St. Louis
Concurso de perros gordos causa furor en redes sociales
La Roja perdió por 4-2 ante Estados Unidos en su segundo amistoso de la fecha FIFA y en redes sociales los usuarios reaccionaron con memes contra Nicolás Córdova, el DT de la selección chilena.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados