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Concurso de perros gordos causa furor en redes sociales

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Un inusual torneo organizado en redes sociales para coronar al perro callejero más gordo de Nueva Delhi ha llevado a miles de internautas a votar en urnas virtuales y a lanzar campañas electorales humorísticas, en medio de un debate sobre la presencia de estos animales en la capital india.

Impulsado por la cuenta de Instagram "Fat Dogs of Delhi", el certamen comenzó el pasado jueves con 64 canes, que se enfrentan en rondas eliminatorias a través de encuestas de 24 horas.

En cuestión de días, la cuenta ha pasado de unos pocos cientos de seguidores a casi 100 mil, con usuarios diseñando carteles y memes electorales a favor de sus nominados, y atrayendo incluso al gigante de comercio rápido indio Blinkit, compañía que prometió premios si su candidato sale victorioso.

La inmensa mayoría de los perros en pugna sobreviven como mascotas comunitarias en las calles de la metrópoli, alimentadas por vecinos, trabajadores y dueños de comercios.

El favorito para llevarse la corona en la gran final el miércoles es Googoo, un can de 46 kilogramos que vive en el centro de cuidado animal Fundación Jeevashram y que, paradójicamente, atraviesa un tratamiento para bajar de peso, según medios locales.

Dado su éxito, "Fat Dogs of Delhi" anunció que dispondrá de urnas físicas en diferentes partes de la capital. Además, se pueden hacer predicciones en https://fatdogsofdelhi.wedevit.in/.

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