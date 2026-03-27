Tras ir abajo pese a que Cabo Verde sufrió una expulsión, la selección chilena se afirmó en la segunda etapa y, aprovechando los errores del rival, terminó cosechando una victoria de 4-2 en el primero de sus dos amistosos en Auckland bajo el sistema FIFA Series, que ahora le hará competir contra el local Nueva Zelanda.

Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia anotaron las dianas nacionales en el Eden Park.

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