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La celebración de La Roja con cuatro goles ante Cabo Verde en el FIFA Series

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Tras ir abajo pese a que Cabo Verde sufrió una expulsión, la selección chilena se afirmó en la segunda etapa y, aprovechando los errores del rival, terminó cosechando una victoria de 4-2 en el primero de sus dos amistosos en Auckland bajo el sistema FIFA Series, que ahora le hará competir contra el local Nueva Zelanda.

Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia anotaron las dianas nacionales en el Eden Park.

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