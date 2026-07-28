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La Roja continuó su microciclo de preparación para el Preolímpico 2027

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La Roja, compuesta únicamente con futbolistas que militan en el balompié nacional, tuvo durante este martes su segundo entrenamiento en el complejo "Juan Pinto Durán", en el marco del microciclo dirigido por Nicolás Córdova de cara al Preolímpico 2027.

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