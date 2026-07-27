La Roja tuvo su primera práctica en el microciclo con miras al Preolímpico 2027
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La Roja, dirigida por Nicolás Córdova y solo con jugadores del medio local, tuvo este lunes su primer entrenamiento en el microciclo en "Juan Pinto Durán", con miras al Preolímpico 2027.
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