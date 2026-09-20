La Roja tuvo su última práctica antes del viaje a Estados Unidos para la gira en fecha FIFA
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La Roja de Nicolás Córdova tuvo este domingo su última práctica en "Juan Pinto Durán" antes del viaje a Estados Unidos, en donde comenzará la gira norteamericana para la fecha FIFA de septiembre y octubre.
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