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El duro traspié de Tabilo y Barrios que selló la derrota de Chile ante España en Copa Davis

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El binomio de Alejandro Tabilo y Marcelo Tomás Barrios sufrieron un doloroso 6-0 y 6-3 a manos de Pedro Martínez y Jaume Munar, resultado de dobles que decretó la derrota definitiva de Chile como local ante España en la segunda fase clasificatoria de la Copa Davis 2026.

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