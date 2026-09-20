El binomio de Alejandro Tabilo y Marcelo Tomás Barrios sufrieron un doloroso 6-0 y 6-3 a manos de Pedro Martínez y Jaume Munar, resultado de dobles que decretó la derrota definitiva de Chile como local ante España en la segunda fase clasificatoria de la Copa Davis 2026.

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