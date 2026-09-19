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El esperado paso de la unidad canina de Carabineros por la Parada Militar

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La unidad canina de Carabineros desfiló este sábado en la Gran Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército: uno de los momentos más esperados de la jornada.

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