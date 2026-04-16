Leporati y el pase al Mundial sub 17: Esto requiere un proceso, era muy importante clasificar

El técnico de La Roja Sub 17, Ariel Leporati, habló tras la victoria por 4-0 frente a Bolivia y la clasificación al Mundial de Catar 2026, donde valoró el trabajo que se realiza en las categorías juveniles.

"Hay un proyecto formativo en el fútbol chileno que ya lleva unos años, que está tomando forma; no es conseguir resultados de la noche a la mañana. Hay que tener mucha calma. Esto es como la vida misma", comentó en la zona mixta.

"Lo bueno es que estamos alineándonos todas las partes. Falta mucho trabajo aún. Esto requiere un proceso y es lo que estamos haciendo ya con estas categorías. Era muy importante poder clasificar al Mundial", sumó.

También elogió a los altiplánicos y enfatizó en el trabajo realizado: "Tuvimos un partido al final de estos típicos partidos que se dan muy redondos, que sale todo. Necesitábamos un partido así dentro del campeonato, no lo habíamos tenido".

"Pero nada, con mucho respeto hacia Bolivia porque lo habíamos enfrentado justo antes de viajar al Sudamericano. Están intentando jugar muy bien, la verdad. Hicieron una primera fase también buenísima. Así que sabíamos que era un rival súper peligroso, que ellos tenían la misma ilusión que nosotros de conseguir el cupo en esta llave", valoró.

Por último reconoció el esfuerzo de los jugadores y directivos: "Agradecerle a toda la gente que conforma el proyecto de fútbol joven en selecciones, a los clubes que también nos colaboran, a los jugadores que fueron parte del proceso y que lamentablemente no pudieron estar en esta última nómina de 23 jugadores".