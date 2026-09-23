Luis Mena, DT de La Roja femenina, aseguró estar "orgulloso" de sus dirigidas pese a la caída de la categoría sub 20 ante Venezuela en la final de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, afirmando que se fueron con "la frente en alto".

A su vez, remarcó en la importancia que tuvo la nominación de jugadoras de la disciplina sub 17, señalando que la experiencia les servirá para el Mundial de Marruecos, que se disputará en octubre.

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