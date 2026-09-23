Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.8°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Luis Mena y la plata de la sub 20 femenina en los Sudamericanos: Hicieron un torneo maravilloso

Publicado:
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Luis Mena, DT de La Roja femenina, aseguró estar "orgulloso" de sus dirigidas pese a la caída de la categoría sub 20 ante Venezuela en la final de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, afirmando que se fueron con "la frente en alto".

A su vez, remarcó en la importancia que tuvo la nominación de jugadoras de la disciplina sub 17, señalando que la experiencia les servirá para el Mundial de Marruecos, que se disputará en octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados