Chile sub 20 cedió ante Paraguay en el cierre y quedó a las puertas del oro en los Sudamericanos
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En un partido donde se vio superado por varios pasajes, la Roja sub 20 terminó cediendo sobre el cierre y cayó por 1-0 ante su símil de Paraguay en las semifinales de los Juegos Sudamericanos. Ahora sin la chance de ir por el oro, el combinado de Sebastián Miranda deberá conformarse con luchar por el bronce ante Perú este viernes.
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