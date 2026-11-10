El ministro del Deporte, Francisco Riveros, entregó tranquilidad sobre el estado de la cancha del Estadio Nacional y aseguró que los trabajos de recuperación del césped avanzan según lo planificado, luego de los conciertos y el cierre de la Teletón que albergaron el recinto de Ñuñoa. La autoridad espera que el recinto esté en condiciones para recibir el amistoso entre la selección chilena y Colombia, programado para el martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO