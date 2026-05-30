El IND usó sus redes sociales para recordar el inicio del Mundial de 1962 y lo hizo generando láminas de varios de los próceres que lograron el tercer lugar en la Copa del Mundo realizada en Chile, entre ellos, Leonel Sánchez, Humberto Cruz, Alberto Foulloiux y el técnico, Fernando Riera.

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