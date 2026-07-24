Josep Guardiola rechazó la oferta de Maldini para dirigir Italia

El técnico español Josep Guardiola rechazó la propuesta para convertirse en técnico de la selección de Italia, una oferta impulsada por el director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, según adelantó este viernes el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

"Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz", aseveró el técnico catalán durante la noche del jueves a los dirigentes federativos, de acuerdo a lo informado por el rotativo.

El español meditó durante varios días la oferta presentada por Maldini y el brasileño Leonardo, pero finalmente optó por mantener la decisión que ya había tomado de alejarse temporalmente de los banquillos tras poner fin a su etapa de 10 años al frente de Manchester City.

El diario italiano sostiene que entre los motivos del rechazo figuran el deseo de dedicar tiempo a su vida personal y a su familia, así como sus dudas sobre el trabajo de un seleccionador nacional, una función que consideraría difícil de desempeñar sin el contacto diario con los futbolistas.

El extécnico de Barcelona, Bayern Múnich y City no llegó a negociar las condiciones económicas de la propuesta y trasladó personalmente su respuesta a Maldini.

El exfutbolista de AC Milán y excapitán de la 'Azzurra' aseveró el jueves que el técnico español figura en la lista como "uno de los objetivos" y reveló que el organismo también ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil.