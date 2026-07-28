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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección italiana

Roberto Mancini quedó a un paso de volver a ser el nuevo técnico de Italia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El DT será propuesto este mismo martes al Consejo de la FIGC.

Roberto Mancini quedó a un paso de volver a ser el nuevo técnico de Italia
 EFE
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El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malago anunció este martes durante una reunión que está conversando con Roberto Mancini para que sea el nuevo seleccionador, según informaron algunos medios.

De concretarse, sería el regreso del técnico que dejó la selección tras no lograr la clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Mientras, se desconoce cuál será el nombre que propondrá como director técnico, tras la marcha de Paolo Maldini, que renunció este lunes por la crisis suscitada por el rechazo de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador nacional, debido a sus vínculos con una sociedad de apuestas rusa.

Los medios italianos apuntan a que dicho cargo será ocupado por Claudio Ranieri.

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