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La oncena de México para enfrentar a La Roja en Estados Unidos

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Esta es la oncena que preparó Rafael Márquez en México para enfrentar a la selección chilena este martes, a las 23:30 horas en Los Angeles, en el último amistoso de la fecha FIFA.

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