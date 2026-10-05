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Esta es la oncena que preparó Rafael Márquez en México para enfrentar a la selección chilena este martes, a las 23:30 horas en Los Angeles, en el último amistoso de la fecha FIFA.
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