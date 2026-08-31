Sifup condenó incidentes con pirotecnia en duelos de la U y Coquimbo: "Pierde el fútbol"

A través de un comunicado, el Sindicato de Fútbolistas Profesionales (Sifup) expresó su rechazo a los episodios con artificio lanzados desde las barras de Universidad de Chile y Coquimbo Unido en sus respectivos partidos ante Universidad de Concepción y Huachipato, en el "Ester Roa" y el "Francisco Sánchez Rumoroso".

El duelo de la U se interrumpió alrededor de cinco minutos en el final debido a fuegos artificiales y bengalas encendidas por sus hinchas mientras dedicaban cánticos contra Azul Azul. Incluso, algunas bengalas fueron arrojadas a la pista atlética del estadio.

Por otro lado, el incidente más grave ocurrió en Coquimbo, cuando la hinchada "pirata" tiró bombas de ruido hacia el arquero Christian Bravo, causándole una lesión acústica que suspendió definitivamente el partido, en una fallida conmemoración del aniversario 68 del club aurinegro.

El Sifup señaló, bajo el lema "Sin seguridad no hay espectáculo", que ambos hechos "vuelven a instalar una preocupación que no puede ser normalizada dentro del fútbol chileno".

"Los futbolistas tienen derecho a desempeñar su profesión en un entorno seguro. La pasión, la rivalidad deportiva y el apoyo a los equipos jamás pueden transformarse en acciones que expongan a jugadores, árbitros, cuerpos técnicos o trabajadores de la actividad", apuntó el organismo gremial.

"La seguridad debe ser una condición básica para el desarrollo del espectáculo. Cuando un partido se interrumpe por hechos de violencia, pierde el fútbol. Cuando un futbolista es afectado por una agresión, pierde toda la actividad", sumó el escrito.

Finalmente, el Sindicato remarcó que "los estadios deben ser espacios para el encuentro, la competencia y la convivencia", haciendo un llamado a que "cuidemos a quienes hacen posible el juego. Cuidemos a los futbolistas. Cuidemos al fútbol".