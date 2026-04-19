Segovia disparó contra la Corporación Unión Española: "No dieron un peso por salvar al club"

Jorge Segovia, principal accionista de Unión Española, está en Chile y aprovechó para otorgar un par de entrevistas, rompiendo un largo periodo de ausencia ante los micrófonos para abordar la situación del club.

El empresario español partió diciendo que seguirá la vía judicial por el descenso del equipo hispano en 2025, defendiendo su interpretación reglamentaria y que en caso de ganar en esa instancia solicitarán una compensación económica por parte de la ANFP "por daños y perjuicios".

"En este caso no se ha aplicado el reglamento como debía. Evidentemente (una compensación) la pediremos. No me dejaría más tranquilo en el sentido que el daño deportivo (ya) se nos ha hecho y es muy difícil medirlo. Volveríamos a estar en la A y nos tendrían que compensar", agregó a The Clinic.

"Me dejaría más tranquilo, seguramente, en lo anímico, en el sentido que he defendido al máximo los intereses de Unión Española y nuestros hinchas, de todas las personas que quieren al equipo. También me dejaría triste por el tiempo perdido y el daño que se nos ha hecho", añadió.

Segovia, además, fustigó a la Corporación Unión Española por el litigio legal que se mantiene en torno a la frustrada venta del estadio Santa Laura: "Fue un comportamiento miserable. Desde el minuto uno ha intentado boicotear nuestra gestión, haciendo un daño sin ningún motivo. Yo estoy seguro al 100 por ciento de que si esa gente no se hubiera comportado como se ha comportado, Unión Española ahora mismo tendría el mejor estadio de Chile, el equipo estaría entre los más poderosos y, por supuesto, no estaría en la B".

"Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el estadio de la Católica. Es un proyecto que está ahí y que se podría haber terminado ya si no hubiera gente de la antigua Corporación de Unión Española que cuando el club se fue a la quiebra no dieron un peso por salvar al club", complementó en una entrevista similar a La Tercera.

Al ser consultado por The Clinic sobre si tiene en mente vender al club como se ha rumoreado en los últimos meses, el empresario dijo que "hemos tenido ofertas y no está dentro de nuestro proyecto el vender el club. Si llegara un árabe y te da 50 millones de dólares, ¿lo vendería? Probablemente sí", señaló.

En tanto, le reveló a La Tercera que hace un par de años se acercó un grupo "que tenía otros clubes en México. Pero nuestro interés no está en vender. Nuestro interés es poder de una vez por todas reformar el estadio, hacer un estadio moderno. No tengo previsto una venta. Se quedará dentro de la familia".

Jorge Segovia también fue consultado sobre la situación judicial del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, del cual fue cercano y compartió en el grupo que logró sacar del poder a Harold Mayne-Nicholls.

"El caso Jadue es un problema del señor Jadue. Él está perseguido por la Justicia, tiene juicios pendientes. Yo nunca he tenido esa situación. Yo hablo por mí, de mis cosas, de mi trayectoria, y mi trayectoria es bien transparente y bien clara. Creo que he hecho cosas que valen la pena. La opinión que la gente pueda tener de mí... ya estoy muy de vuelta", señaló.

Finalmente, al ser consultado por el entrenador Marcelo Bielsa, quien renunció a su cargo de seleccionador de Chile tras la victoria de Segovia en las elecciones de la ANFP por sentirse alejado de él: "Lo que diga Bielsa o deje de decir me da igual, ¿dónde está? ¿existe todavía? No tengo idea lo que hace".