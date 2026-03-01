Cambio obligado en defensa: La formación de la UC para su visita a Ñublense
Publicado:
Fotos Destacadas
Palestino logró su primera victoria en el torneo a costa de O'Higgins
La contundente victoria de Deportes Limache sobre Huachipato
El reestreno de Holgado no le bastó a Coquimbo en su derrota ante D. Concepción
Fotos Recientes
Cambio obligado en defensa: La formación de la UC para su visita a Ñublense
Palestino logró su primera victoria en el torneo a costa de O'Higgins
La contundente victoria de Deportes Limache sobre Huachipato
Con una sorpresa en su última línea por las molestias físicas de Juan Ignacio Díaz, Daniel Garnero preparó el 11 inicial de Universidad Católica para su duelo de este domingo contra Ñublense, a las 20:30 horas en Chillán por la quinta fecha de la Liga de Primera.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados