Cambio obligado en defensa: La formación de la UC para su visita a Ñublense

Con una sorpresa en su última línea por las molestias físicas de Juan Ignacio Díaz, Daniel Garnero preparó el 11 inicial de Universidad Católica para su duelo de este domingo contra Ñublense, a las 20:30 horas en Chillán por la quinta fecha de la Liga de Primera.

