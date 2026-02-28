Palestino logró su primera victoria en el torneo a costa de O'Higgins
Palestino logró su primera victoria en la Liga de Primera tras vencer 4-2 a O'Higgins en el Estadio Municipal de La Cisterna por la qunta fecha. Los goles del encuentro fueron anotados por Ian Garguez, Sebastián Gallegos, Francisco Montes y Nelson Da Silva para los "árabes", mientras que Thiago Vecino de penal y Arnaldo Castillo marcaron para el "Capo de Provincia".
