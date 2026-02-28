Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.9°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Palestino logró su primera victoria en el torneo a costa de O'Higgins

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Palestino logró su primera victoria en la Liga de Primera tras vencer 4-2 a O'Higgins en el Estadio Municipal de La Cisterna por la qunta fecha. Los goles del encuentro fueron anotados por Ian Garguez, Sebastián Gallegos, Francisco Montes y Nelson Da Silva para los "árabes", mientras que Thiago Vecino de penal y Arnaldo Castillo marcaron para el "Capo de Provincia".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados