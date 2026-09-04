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La formación de Universidad Católica para visitar a Everton en Sausalito

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Esta es la formación de Universidad Católica para visitar a Everton, este sábado a las 17:30 horas en Sausalito, en la fecha 22 de la Liga de Primera.

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