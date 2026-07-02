La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó para los próximos días el regreso de las precipitaciones a la zona central del país, producto de una baja segregada y un sistema frontal que impactarán de forma sucesiva.

Según detalló en Cooperativa el meteorólogo Elio Brufort, el primer evento generará chubascos débiles este sábado, mientras que un segundo frente de mayor intensidad ingresará al territorio nacional entre el miércoles y el jueves de la próxima semana, manteniendo bajo observación el límite norte de su alcance.

Respecto al fenómeno inmediato, el experto explicó que “hasta el sábado la baja segregada que está dando vueltas en el océano Pacífico, frente a las costas de la zona central, debería dejar precipitaciones entre la quinta región y la región del Maule, precipitaciones débiles en todo caso".

Sin embargo, la mayor atención de los expertos está puesta en lo que ocurrirá a mediados de la próxima semana: "Se ve el ingreso de un nuevo sistema frontal entre el miércoles y el jueves de la próxima semana a la zona central".

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