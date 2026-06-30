Copa Chile: Giani figuró con un doblete en el triunfo de la UC sobre Everton en el Claro Arena
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Copa Chile: Giani figuró con un doblete en el triunfo de la UC sobre Everton en el Claro Arena
Justo Giani fue la gran figura de la noche en la victoria de Universidad Católica por 2-1 ante Everton en el Claro Arena por la Copa Chile, aportando con un doblete de remates de cabeza (35', 57') para asegurar la clasificación de los cruzados a octavos de final en la competición.
Por otro lado, Alan Medina anotó tras un gran remate de tiro libre para los viñamarinos (38').
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