Justo Giani fue la gran figura de la noche en la victoria de Universidad Católica por 2-1 ante Everton en el Claro Arena por la Copa Chile, aportando con un doblete de remates de cabeza (35', 57') para asegurar la clasificación de los cruzados a octavos de final en la competición.

Por otro lado, Alan Medina anotó tras un gran remate de tiro libre para los viñamarinos (38').

LEER ARTICULO COMPLETO