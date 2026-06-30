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Copa Chile: Giani figuró con un doblete en el triunfo de la UC sobre Everton en el Claro Arena

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Justo Giani fue la gran figura de la noche en la victoria de Universidad Católica por 2-1 ante Everton en el Claro Arena por la Copa Chile, aportando con un doblete de remates de cabeza (35', 57') para asegurar la clasificación de los cruzados a octavos de final en la competición.

Por otro lado, Alan Medina anotó tras un gran remate de tiro libre para los viñamarinos (38').

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