Matías Claro, presidente de Cruzados, se refirió a la discusión de un pasillo por parte de Universidad Católica al campeón Colo Colo en su próximo partido y señaló que "es una tradición que se trata de exportar (sic) de afuera, no es algo que vea que vaya a suceder".

Respecto a las renovaciones y el futuro de Daniel Garnero se analizarán "probablemente cuando termine el campeonato y sepamos las condiciones del año 2027".

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