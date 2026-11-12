Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.0°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Presidente de Cruzados: El pasillo es algo de afuera, no veo que vaya a suceder

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Matías Claro, presidente de Cruzados, se refirió a la discusión de un pasillo por parte de Universidad Católica al campeón Colo Colo en su próximo partido y señaló que "es una tradición que se trata de exportar (sic) de afuera, no es algo que vea que vaya a suceder".

Respecto a las renovaciones y el futuro de Daniel Garnero se analizarán "probablemente cuando termine el campeonato y sepamos las condiciones del año 2027".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados