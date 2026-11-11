A un día de que se iniciara la marcha blanca del Teleférico Bicentenario, que une Providencia con Huechuraba, Maximiliano Luksic, alcalde de esta última comuna, enfatizó en Una Nueva Mañana en Cooperativa la importancia de que este medio de transporte se una al sistema de transporte público.

Tal como se lo pidió al Presidente José Antonio Kast, el jefe comunal argumentó que en caso de que esto no ocurra, el flamante transporte por sobre el cerro San Cristóbal se convertirá solo en una atracción turística, sin utilidad para quienes se deben trasladarse diariamente por razones laborales entre ambos puntos.

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