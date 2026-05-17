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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica se burló de Deportes Limache tras la victoria en Quillota

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cruzados" lanzaron dos publicaciones en respuesta a un borrado "termeo" limachino.

Universidad Católica se burló de Deportes Limache tras la victoria en Quillota
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Universidad Católica celebró un 2-0 ante Deportes Limache como visitante por la Liga de Primera y aprovechó la instancia para burlarse del rival, en respuesta a una publicación anterior que causó revuelo en redes sociales.

Horas antes del encuentro el cuadro limachino "termeó" contra la UC con una foto editada del estadio bajo nieve, apuntando al apelativo de "frío" que los archirrivales usan para agraviar al equipo capitalino.

Aunque aquella publicación fue borrada, Católica respondió con una oferta de 20 por ciento en cuchillos "para cortar tomatitos y mucho más", en referencia directa a uno de los apodos de Deportes Limache.

Además, el post usó de fondo directamente a la fanaticada rojinegra en el "Lucio Fariña".

Pasada la noche, y con la misma fotografía de los fanáticos limachinos de fondo, la UC volvió a la carga sacando a relucir su 100 por ciento de triunfos en el corto historial de tres partidos ante los "cerveceros"; evidenciando que la primera burla caló hondo.

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