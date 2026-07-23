Cecilia Pérez negó influencia de Victoriano Cerda en Azul Azul: "Jamás me ha dado instrucciones"

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, descartó categóricamente haber recibido instrucciones o llamados telefónicos por parte de Victoriano Cerda, rechazando cualquier tipo de injerencia del empresario en la toma de decisiones dentro de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

En entrevista con CNN Chile Radio, la exministra del gobierno de Sebastián Piñera abordó las declaraciones ante la Fiscalía de Alfredo Harz, exsocio de Sartor, quien afirmó que el otrora mandamás de Huachipato financió la compra de la sociedad anónima que rige los destinos del club, y aseguró que "ya se han dicho tantas cosas" sobre el tema.

Consultada directamente sobre si puede garantizar que Cerda no ejerce control sobre la U, la militante de RN respondió tajante desde su vivencia personal en el Centro Deportivo Azul.

"Desde mi rol, desde mi experiencia, que llevo casi cuatro años en el club, lo puedo asegurar. Jamás, jamás, ni Victoriano Cerda ni nadie me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta", afirmó.

En esa misma línea, al ser revalidada sobre si al menos ha existido algún contacto informal con el exdirigente de Huachipato, la dirigenta fue enfática: "Ni siquiera llamados telefónicos".

Además, la timonel del cuadro universitario se refirió a la inminente formalización del expresidente de la concesionaria y aún máximo accionista, Michael Clark, quien será imputado por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa en el marco del denominado "Caso Sartor".

Al respecto, Pérez le restó dramatismo procesal al hito judicial, recordando su formación como abogada: "La formalización es un derecho del imputado de ser investigado a plazos ciertos", explicó, marcando distancia entre dicha instancia y una condena.

Finalmente, la presidenta de Azul Azul mantuvo su voto de confianza hacia Clark en el plano afectivo y directivo. "En lo humano, yo sigo confiando en Michael Clark", sentenció.