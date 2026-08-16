En medio de las elecciones internas que celebra el Frente Amplio, el militante y exministro del Trabajo Giorgio Boccardo afirmó que con el proceso no solo buscan reconstruirse como oposición al Gobierno de Kast, sino también "volver a ser alternativa para gobernar en el país".

"Como partido estamos perfilando los años que vienen y, en ese marco, nos hemos propuesto construirnos no solamente como oposición al actual Ejecutivo, sino que sobre todo en volver a ser alternativa para gobernar en el país", afirmó.

"Por lo tanto, lo que esperamos transcurriendo estas elecciones -y aprovecho de hacer un llamado a la militancia a que vote, que participe, que se informe- es de predisponernos todos los que están participando de una y otra lista en la construcción de ese proyecto que, a nuestro juicio, es compartido por la militancia", agregó.

Los comicios definirán a la próxima timonel del colectivo, lo que es disputado por Constanza Martínez (que postuló a la reelección) y la diputada Gael Yeomans.

Sobre ellas, el analista político Guillermo Holzmann analizó que "se confrontan dos estilos de liderazgo distintos: uno (Martínez) proveniente del propio FA, que es la actual presidenta y que plantea una idea de estructura organizacional orientada a fortalecer el partido en términos de su posicionamiento territorial y de su incidencia en las ideas, aun cuando éstas no han estado presentes en el debate".

Yeomans, en tanto, ve el cargo "como una instancia para poder fortalecer la oposición al Gobierno de Kast", señaló.

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