Gerente de la U sobre Valentín Gauthier: "Es un jugador que nos interesa"

En el marco de la presentación de Gonzalo Reyna, el gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, atendió a los medios para aclarar el panorama de refuerzos y la actualidad institucional del club de cara al segundo semestre de la temporada.

En cuanto a más incorporaciones, Mayo expresó que "van a llegar más refuerzos, es lo que planificamos. Trabajamos con Fernando (Gago) analizando los aspectos a mejorar. Sobre Valentín (Gauthier), conversamos con León de México, pero no hay nada cerrado. Es un jugador que nos interesa y esperamos tener a más refuerzos lo antes posible", sostuvo.

Seguido a ello, abordó el de la irregularidad de futbolistas extranjeros en Chile: "No somos ajenos. A veces las residencias temporarias en Chile se demoran, pero el club invierte y paga por tener visas de trabajo mientras salen los papeles definitivos. Está todo en línea tanto en el plantel masculino como femenino".

Consultado por el posible retiro de Marcelo Díaz a fin de año, Mayo entregó su respaldo ante cualquier decisión: "Es un ídolo. Conversamos, pero la decisión es de él. Tiene todo el apoyo del club. Además, con su curso de técnico aprobado me pregunta muchas cosas de la gerencia deportiva, (...) Tiene mucho para entregarle al fútbol después de su carrera".