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Hincha de la U espera respuesta ante polémico derecho de admisión por gritarle a Meneghini

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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El caso de Daniela López, hincha de Universidad de Chile cuyo abono fue bloqueado con un derecho de admisión por gritarle al exDT del equipo Francisco Meneghini generó una gran polémica y la afectada contó a Cooperativa Deportes PM que espera una respuesta tras un escueto primer contacto desde Azul Azul.

La fanática asegura que, más allá de una futura revisión de las cámaras de seguridad para evaluar la situación, no ha recibido mayores detalles ante la controversial decisión de la dirigencia, que por insultar al técnico la catalogó como promovedora de la violencia bajo el código 102; atribución única de los clubes.

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