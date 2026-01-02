Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile
La pretemporada de Universidad de Chile al mando de Francisco Meneghini
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue todos los detalles sobre la preparación de los azules para la campaña 2026.
Sigue todos los detalles sobre la preparación de los azules para la campaña 2026.
14:47 - | Nuestro reportero Francisco Caneo nos cuenta que Cristopher Toselli "está cada vez más cerca" de seguir su carrera jugando por la U un año más
14:46 - | Este viernes 2 de enero, alrededor de las 16:00 horas, Francisco Meneghini dirigirá su primera práctica en el Centro Deportivo Azul, con los juveniles de la U