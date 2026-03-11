Una camioneta que trasladaba almohadas, un colchón y demás muebles -como sillas- llegó esta jornada a La Moneda, producto de la mudanza del Presidente Kast, que durante sus cuatro años vivirá en el Palacio como señal de "austeridad", según dijo.

"Hoy día el Presidente duerme en La Moneda", confirmó este miércoles Julio Feres, administrador de la sede de Gobierno.

"(El Mandatario) necesitaba algunas cosas como camas, veladores, alfombras, ropa blanca y lo que corresponde a un casa común y corriente", detalló.

Al ser consultado respecto a si la mudanza continuará en los días posteriores, Feres indicó que aún "pueden quedar algunas cosas que tenemos que ver, pero una vez que ya esté instalado (Kast) vamos a terminar de ver qué es lo que más le falta para poder habitar durante cuatro años La Moneda".

