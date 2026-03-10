Los memes que se tomaron las redes tras el despido de "Paqui" Meneghini de la U
Publicado:
Fotos Destacadas
El "ciudadano Boric" salió del Congreso con su hija en brazos y se fue manejando
Sillas, almohadas y hasta un colchón: Camioneta de mudanza de Kast arribó a La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
Fotos Recientes
La llegada del Presidente Kast al palacio de La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
Los candidatos que asoman para la banca de Universidad de Chile
Estos son algunos de los memes que se tomaron las redes tras el despido de "Paqui" Meneghini de la U.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados