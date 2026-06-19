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Manuel Mayo: Vamos a dejar que Gago descanse, él ya pensaba en el partido del domingo

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Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, se refirió a la complicación cardiovascular que obligó a la hospitalización del técnico Fernando Gago, señalando que "vamos a dejarlo descansar" siguiendo las recomendaciones y procedimientos médicos que sean necesarios, pues el estratega de Universidad de Chile "ya estaba pensando en el partido del domingo" contra Santiago Wanderers por Copa Chile; que será dirigido por su ayudante Fabricio Coloccini.

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