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Meteorología anuncia heladas matinales en Santiago para la próxima semana

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció el inicio de un periodo de heladas matinales en la Región Metropolitana, con temperaturas que alcanzarán los 0°C en el radio urbano y descenderán hasta los -2°C en zonas rurales entre el lunes y el miércoles de la próxima semana.

En entrevista con Lo que Queda Del Día de Cooperativa, Elio Brufort, de la DMC, señaló este fenómeno estará acompañado de cielos despejados y máximas que no superarán los 12°C o 14°C durante el fin de semana previo, consolidando la entrada definitiva de las condiciones climáticas de invierno en la zona central del país.

"Vamos a comenzar la semana con bastante frío, ya propiamente con las características de invierno, con cielo despejado mayoritariamente para estos días", puntualizó el experto.

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