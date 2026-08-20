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Reinhart y el Superclásico: Es muy importante a nivel sudamericano, estamos muy mentalizados

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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Tobías Reinhart, volante de Universidad de Chile, conversó con Cooperativa Deportes tras sus dos primeros partidos con el cuadro azul, anticipando además el Superclásico ante Colo Colo este domingo: "No siempre tienes la oportunidad de vivir una semana como esta. Es un partido muy importante a nivel sudamericano, estamos muy mentalizados en lo que tenemos que hacer y el grupo lo está disfrutando mucho.

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