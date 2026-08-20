Reinhart y el Superclásico: Es muy importante a nivel sudamericano, estamos muy mentalizados
Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
Tobías Reinhart, volante de Universidad de Chile, conversó con Cooperativa Deportes tras sus dos primeros partidos con el cuadro azul, anticipando además el Superclásico ante Colo Colo este domingo: "No siempre tienes la oportunidad de vivir una semana como esta. Es un partido muy importante a nivel sudamericano, estamos muy mentalizados en lo que tenemos que hacer y el grupo lo está disfrutando mucho.