Tobías Reinhart, volante de Universidad de Chile, conversó con Cooperativa Deportes tras sus dos primeros partidos con el cuadro azul, anticipando además el Superclásico ante Colo Colo este domingo: "No siempre tienes la oportunidad de vivir una semana como esta. Es un partido muy importante a nivel sudamericano, estamos muy mentalizados en lo que tenemos que hacer y el grupo lo está disfrutando mucho.

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