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Ranita Pehuenche: La especie que provocó la intervención de DiCaprio para evitar su extinción

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON/Mineduc
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La Ranita del Pehuenche fue uno de los factores que provocaron el rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental del Maule al proyecto de interconexión eléctrica "Los Cóndores - Río Diamante", que ha provocado fuertes críticas de la ministra de Energía, Ximena Rincón, y del expresidente Eduardo Frei-Ruiz Tagle, quienes cuestionan la legitimidad de su protección, mientras la comunidad científica defiende la decisión en base a datos técnicos.

En conversación con Una Nueva Mañana, Claudio Azat, copresidente del grupo de especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, explicó que por qué esta especie, que se encuentra en peligro crítico de extinción, provocó la intervención del reconocido actor Leonardo DiCaprio, fundador de la organización ambientalista Re:wild, que busca proteger la biodiversidad de la Tierra y los ecosistemas críticos.

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