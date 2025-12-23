Según se informó en Cooperativa Deportes PM, el delantero uruguayo calificó su presente en Ecuador como "insostenible" tras un año marcado por la trágica pérdida de un compañero y el desgaste institucional. Pese a tener contrato vigente y venir de anotar 14 goles, Rivero reconoció que evaluará su futuro en vacaciones, lo que lo posiciona nuevamente como la gran carta ofensiva que busca Universidad de Chile para reforzar su ataque en 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO