Tamayo y Vásquez lideraron el triunfo de la U ante O'Higgins en el Estadio Nacional
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Con sus goles, Bianneider Tamayo e Ignacio Vásquez lideraron el triunfo de Universidad de Chile 2-0 sobre O'Higgins en el Estadio Nacional por el duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera.
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