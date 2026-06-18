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Tamayo y Vásquez lideraron el triunfo de la U ante O'Higgins en el Estadio Nacional

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Con sus goles, Bianneider Tamayo e Ignacio Vásquez lideraron el triunfo de Universidad de Chile 2-0 sobre O'Higgins en el Estadio Nacional por el duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera.

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