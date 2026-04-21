Duco matizó sus palabras sobre "ropa linda a los deportistas" y ofreció disculpas

La ministra del Deporte, Natalia Duco, buscó desdramatizar este martes sus polémicos dichos sobre posicionar la indumentaria deportiva como "prioridad uno" de su cartera, pidiendo "disculpas" por sus palabras, pero reiterando la importancia de esa materia.

"Les quiero adelantar algo: la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas", señaló la autoridad el pasado domingo durante el lanzamiento del torneo de para tenis de mesa ITTF World Para Future Santiago 2026, una frase que rápidamente captó la atención y generó diversas críticas.

Frente a los cuestionamientos recibidos, Duco expresó esta jornada: "Quiero pedir disculpas si es que mis palabras no fueron las correctas". Sin embargo, lejos de retractarse completamente, la exatleta mantuvo su perspectiva sobre la importancia del vestuario.

"Pero sí es verdad que la indumentaria deportiva, confirmo mi postura, de que es muy importante para los chilenos, en especial para el team paralímpico", enfatizó la secretaria de Estado, según consignó La Tercera.

Las expresiones de Duco sobre el vestuario generaron un amplio debate público. (FOTO: ATON)

Con anterioridad, la ministra había profundizado en su justificación, explicando que "la ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón; es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea. Entonces, si uno va fea, con la polera mala, ya perdiste".

Con una visión sobre el impacto psicológico y la imagen que proyecta el equipamiento, Duco concluyó que "uno tiene que ir tan lindo vestido que los demás quieran tu buzo, porque eso quiere decir que ya ganaste. Entonces, esa es mi obsesión: tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos".

Esta nueva polémica se suma a los anteriores cuestionamientos enfrentados por la exatleta: señalamientos por dopaje en su carrera deportiva y la postura del Gobierno a favor rodeo.